Фінансовий комітет ВР запропонував розмитнити євробляхи за 1000 євро

439

Фінансовий комітет Верховної Ради напрацював законопроекти, завдяки яким автомобілі, ввезені в Україну до 31 грудня 2020 року включно можна буде розмитнити приблизно за 1000 євро.

Топ відео