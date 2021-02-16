Фінансовий комітет ВР запропонував розмитнити євробляхи за 1000 євро

Фінансовий комітет Верховної Ради напрацював законопроекти, завдяки яким автомобілі, ввезені в Україну до 31 грудня 2020 року включно можна буде розмитнити приблизно за 1000 євро. Фінансовий комітет Верховної Ради напрацював законопроекти, завдяки яким автомобілі, ввезені в Україну до 31 грудня 2020 року включно можна буде розмитнити приблизно за 1000 євро. Фінансовий комітет Верховної Ради напрацював законопроекти, завдяки яким автомобілі, ввезені в Україну до 31 грудня 2020 року включно можна буде розмитнити приблизно за 1000 євро.