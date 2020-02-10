Філософія феншуй: дизайнерка розповіла, як змінити життя на краще

Феншуй дизайнерка Сюзана Ланьо у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Вона розповіла, як філософія фен-шуй впливає на життя людини, на успіх в бізнесі та стосунки з близькими.

"Раніше послугами спеціалістів з феншую користувались лише дуже заможні люди, і вони не хотіли ділитися цими знаннями з усіма іншими, тепер ці знання стали доступнішими", - заявила Ланьо.

Вона зізналася, що ніколи не використовує свої знання, щоб нашкодити комусь.

"Я виступаю за екологічність, тому я обираю замовників, які мають екологічні цілі. Я вважаю, що ми маємо творити спільне благо для себе та для всіх інших", - зазначила Ланьо.

Дизайнерка також поділилася історією виникнення філософії фен-шуй.

"Я навчалася у одної з найкращих викладачок. Вона викладає для зірок Голівуду. Фен-шуй винайшли шамани, яких кликали під час будівництва будинків, але з часом вони побачили певну закономірніть, яка повторюється щоразу, і вивели певні правила з послідовності подій", - заявила Ланьо.

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