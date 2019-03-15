Фільм ''Брат-2'' – це міф про Ємєлю-дурника і незрозумілу російську душу: номінант на ''Оскар-2018''

Режисер, сценарист, оператор, український номінант на премію "Оскар-2018" Валентин Васянович вважає, що українське кіно за останні роки зробило великий крок вперед, піднявши збори в кінотеатрах з 1% до 8%. Проте, він зазначив, що практично всі українські глядачі йдуть до кінотеатрів розважитись, а з нинішніми бюджетами тягатись з американськими або європейськими бюджетами, з їхньою школою і кількістю фахівців, українському кіно змагатися дуже важко.

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