7 серпня 1974 року в Нью-Йорку люди стояли на тротуарах, задерши голови вгору і розкривши роти. Прямо над ними на висоті 411 метрів маленька чорна фігурка з довгою жердиною балансувала на тонкому сталевому тросі, натягнутому між щойно побудованими вежами Всесвітнього торгового центру.

Філіп Петі - канатоходець, який підкорив світ Скріншот з відео

Філіп перебував у повітрі 45 хвилин, пройшов туди-назад 8 разів (488 метрів), він підстрибував на одній нозі, опускався на коліно, лягав долілиць на канат, махав рукою захопленим глядачам внизу.

Філіп Петі - канатоходець, який підкорив світ Скріншот з відео

Це було справжнє шоу - видовищне, шалений і лоскоче нерви. Всі були зачаровані. Без будь-якої страховки він балансував буквально на межі життя і смерті, і ця грань була товщиною всього в два сантиметри.

Філіп Петі - канатоходець, який підкорив світ Скріншот з відео

На обох дахах його вже чекали охоронці разом з поліцейськими, попередньо затримавши усіх його друзів. Він посміхається їм, коли вони звуть його спуститися. Поліцейські налаштовані дружелюбно - адже це просто нешкідливий дивак, до того ж не може ж він вічно бродити туди-сюди, рано чи пізно він потрапить в їх міцні обійми. Так і сталося.

Філіп Петі - канатоходець, який підкорив світ Скріншот з відео

Прогулянка між вежами-близнюками відразу зробила його знаменитим на весь світ.

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