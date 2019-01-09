Філарету присвоїли звання "Герой України" – З Лаври зникли ікони – Морози посиляться – новини на ObozTV

Звання "Герой України" присвоїв почесному патріарху Православної церкви України Філарету Президент Петро Порошенко . В указі йдеться про те, що патріарх удостоєний цього за видатну історичну роль у становленні незалежної Православної церкви .

З Києво-Печерської лаври зникли цінні ікони. Те, що святинь не вистачає, помітили під час інвентаризації і відкрили кримінальне провадження.

В Гідрометцентрі прогнозують до двадцяти градусів - вночі. Найхолодніше буде на Заході та в Центрі. На дорогах буде слизько, тому рятувальники радять без нагальної потерби не планувати поїздки на далекі відстані.

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