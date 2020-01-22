Філарет заявив, що хоче об'єднання з Москвою: коментар релігієзнавиці

Релігієзнавиця Людмила Филипович у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала заяви патріарха Філарета про бажання об'єднатися із Українською православною церквою Московського патріархату, щоб утворити єдину українську православну церкву.

"У кожного є своє уявлення, як має відбуватися об'єднання. Але в реальності жодна модель не була реалізована повною мірою. Це чудово, що патріарх у такому поважному віці бачить розкол українскьої церкви і постійно пропонує шляхи, як можна його подолати. Але та модель, яка зараз ним запропонована, як на мене, є дуже не життєвою, оскільки Філарет та його, вже не існуючий патріархат, завжди виступали як опозиція московській церкві. І що тепер? Через 30 років ми забудемо ті принципові розбіжності, які, власне, і покликали появу українського патріархату на противагу московській церкві, яка повністю підпорядкована Москві. А Москва, без сумніву, буде нав'язувати своє бачення і розвитку православ'я, і розвитку України", - заявила Филипович.

Вона також висловила сумнів у наявності великої кількості парафіян, які підтримуватимуть таку ідею.

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