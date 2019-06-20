"Філарет підписав собі вирок": релігієзнавець про скандальний "собор"48Читати матеріал російською
Почесний патріарх Православної церкви України Філарет, оголосивши про відновлення Київського патріархату, опинився на узбіччі світового православ'я.
Таку думку висловила релігієзнавець Людмила Филипович. За словами експерта, миряни, священики і єпископи проігнорували скликаний Філаретом собор і показали, що цю церкву вони не приймають.
"Вони своєю неприсутністю на соборі засудили ініціативи тепер уже владики Філарета. Думаю, що найближчим часом будуть зроблені відповідні кроки з боку ПЦУ і предстоятеля Епіфанія, оскільки людина відмовилася від Томосу, себе назвала патріархом неіснуючого Київського патріархату і тим самим підписала собі вирок", – заявила Филипович.
"У суспільстві колосальний запит на єдність... Давайте ставитися до слів Філарета як до таких, які не визначають долю ПЦУ. Вона живе своїм життям, йде своїм шляхом, і скоро нас визнають всі православні церкви, а Філарет залишиться на узбіччі православ'я", – додала вона.
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