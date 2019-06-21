"Філарет не читає Фейсбук": релігієзнавець пояснив, як вчинить ПЦУ

Достроковим виборам – бути. Що українці очікують від нової Верховної Ради? Дізнайтеся з нашої традиційної рубрики "Народний Обозреватель".

Подробиці ще однієї "гарячої" теми – протистояння в українській церкві – розкриває релігієзнавець Дмитро Горєвой.

Що буде після того, як почесний патріарх Філарет відкинув Томос і оголосив про "відновлення" раніше ліквідованої УПЦ Київського патріархату?

"Філарет своїми діями вивів себе за межі Православної церкви України. Швидше за все, саме таке формулювання ми побачимо на найближчому синоді, який збереться 24 червня. Єпископам в ПЦУ досить некомфортно накладати якісь жорсткі санкції чи обмеження на Філарета. Хоча б тому, що багатьом з них він зробив церковну кар'єру", – пояснює Горєвой.

"Я впевнений, що патріарх Філарет не читає Фейсбук, не сидить в Ютубі. Він отримує інформацію від свого оточення. І думаю, саме оточення йому формує таку парадигму", – каже експерт.

Більше про мотиви, якими може керуватися Філарет – дивіться в нашому ефірі.

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