Фестиваль таланту та краси для дітей з інвалідністю "Казкові мрії"

Підтримка та розвиток творчих здібностей дітей з інвалідністю, - з такою метою благодійники щороку проводять всеукраїнський конкурс-фестиваль "Казкові мрії". Цьогоріч фестиваль підтримав агрохолдинг Авангард, виробник курячих яєць під торговою маркою "Квочка".

"Раніше ми фестивалі проводили тільки для дітей але у нас надходило багато заявок від молоді, яка старше 20 років. Вони теж дуже хочуть брати участь і ми розуміємо що вони більш обділені, ніж діти. Тому в цьому році ми вирішили включити в фестиваль категорію молодь", — говорить Наталія Мірошніченко з “Міжнародного благодійного фонду “Справедливість”.

На п’ятий ювілейний фестиваль приїхали учасники з усієї України - більше тисячі дітей та молоді. Кожен долучився до великої шоу програми. Багато дітей отримали спеціальні подарунки від торгової марки "Квочка".

"Це румба танець, назву я ще не вигаала, просто — румба. У мене є тренер, я ходжу в два танцювальних клуби. У конкурсах я беру участь дуже часто. Буває хочеться кожен день, тому що сиджу вдома, буває нудно, буває весело, коли в школу йду, а так хочеться ще кудись ходити", - розповідає учасниця фестивалю-конкурсу Ярослава.

Оцінювало виступи зіркове журі

"Це Злата Огнєвіч всім відома, це прима-балерина Катерина Кухар, це відома українська улюблена письменниця Лариса Ніцой, це легенда футболу Влад Ващук", — розказала Олена Бондарчук-Ладная з “Міжнародного благодійного фонду “Справедливість”.

"Я отримала величезний заряд любові, заряд позитиву згадала Джека Лондона і його любов до життя і я побачила неймовірну кількість талановитих і дуже красивих дітей, я щаслива, що у них є рівноправні можливості виступати на сцені", — говорить українська акторка балету Катерина Кухар.

Окрім концертної програми, всі діти були залучені до різноманітних інтерактивів, творчих майстер-класів. Організатори кажуть: свято стало можливим за підтримки соціально відповідального бізнесу.

"Торгова марка Квочка – це яйця які продаються по всій Україні. Ми турбуємося про дітей і їхні сім’ї і хочемо дати можливість талановитим дітям з обмеженими можливостями проявити свої таланти, тому ми підтримуємо фестиваль казкові мрії", — говорить керівник напряму комунікацій агрохолдингу “Авангард” Маріанна Коніна.

Подарунків та призів вистачило для всіх учасників.

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