Феромагніт - рідина нового покоління

Серед винаходів, які застосовуються в сучасній електроакустиці, особливий інтерес представляє феромагнітна рідина. Сьогодні на YouTube можна побачити чимало красивих фокусів з її використанням, але справа навіть не в цьому. Поява цієї рідини було прямо пов'язане з розробкою космічної техніки.

Феромагнітну рідина створив американський вчений Стів Папелл більше 50 років тому. У той час Папелл працював інженером в NASA і брав участь в розробці двигунів для космічних апаратів.

Феромагніт відео з скріншоту

Феромагніт відео з скріншоту

Створена Папеллом рідина оцінюється як дуже вагомий внесок - цим винаходом він заклав основу однієї з нових галузей фізичного знання - Ферогідродинаміка.

Незважаючи на своє походження, сьогодні цей винахід застосовується в цілком земних пристроях, починаючи від жорстких дисків і закінчуючи рідинними комп'ютерами і вкрай своєрідними годинами. Рідина затребувана в електроніці, машинобудуванні, медицині, оборонці і масі інших областей.

Феромагніт відео з скріншоту

Феромагніт відео з скріншоту

Феромагнітна рідина - одне з найцікавіших винаходів минулого століття, впровадження якого тільки починається.

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