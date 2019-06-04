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Фатальний вогнепал

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60 діб під вартою без права застави. Так вирішив Голосіївський суд столиці у справі вбивства п'ятирічного Кирилка з Переяслав-Хмельницького. Під вартою триматимуть обох підозрюваних. Хто саме стріляв досі не відомо. Про тримання під вартою просили прокурори, оскільки є ризик, що підозрюваний переховуватиметься від слідства. Смерть Кирилка Тлярова збурила громадськість. Кажуть, міністр внутрішніх справ має піти у відставку.

Бабуся п'ятирічного Кирилка не стримує сліз. Родина хлопчика три доби чергувала в лікарні і сподівалася на диво. Дитина померла, не прийшовши до тями. Констатували смерть о пів на сьому вечора напередодні.

Характер травми настільки тяжкий, що не залежно від того, чи був би він прооперований в перші години чи через пару годин. Вогнепальне поранення мозку надзвичайно складне.

Хлопчика спершу оперували в районній лікарні, а наступного дня - у столичному центрі дитячої нейрохірургії. Лікарі від початку не давали жодних прогнозів, але відчайдушно боролись за життя малюка до останньої хвилини.

Стрільців затримали. Підозрювані – старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько. Сьогодні їм вручили підозру за статтею “умисне убивство”.

Іван Приходько спочатку був дорожнім патрульним, по тому – водієм Голосіївського райвіддліку, потім знову повернувся в ДАІ. У 2015 р. призначений командиром відділення взводу в столичній поліції, проте за рік - звільнений. Наступного дня його поновили на посаді - за рішенням суду. Відтоді він працював в обласній поліції.

Другий підозрюваний - старший сержант Володимир Петровець, теж має фах водія. Був інспектором ДАІ, а 2005го - працював у спецпідрозділі "Кобра", після цього знову повернувся в дорожній патруль. Був звільнений 2015го після реформи МВС, але повернувся до лав у статусі командира відділення роти спецпризначення №1 в Києві. З 2017-го патрулював дороги. Із 2018 року працював у превентивному секторі водної поліції Переяслав-Хмельницького.

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