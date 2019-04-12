Fander: найбільша соціальна кіномережа України

Володимир Бондаренко, CEO проекту Fander, інвестором якого виступила мережа кінотеатрів Multiplex, розповів про особливості функцій і управління мобільного додатку для кіноманів. За його словами, фішка додатку, крім величезної підбірки інформації про фільми, у механіці управління, схожою з Tinder. Коли користувач бачить картку з інформацією про фільм, у нього є три варіанти: свайп вправо, якщо він вже бачив фільм, вліво – кіно не зацікавило, і вгору, щоб відправити в фільм в список "Хочу подивитися".

За словами Бондаренко, Fander - це не тільки додаток для пошуку фільмів, яке є на мобільних платформах iOS і Android, а й свого роду соціальна кіномережа України.

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