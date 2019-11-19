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19 листопада • оновлено в 14:34
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Фанат Путіна в комітеті з національної безпеки: коментарі юриста

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Експерт з політичних питань та конституційного права Богдан Бондаренко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував чутки про те, що до комітету з питань оборони та розвідки увійшов затятий фанат Путіна.

"У нас немає вимоги до народних депутатів бути доброчесними. Він йшов як мажоритарник. Його висувала партія, але він зараз знаходиться в статусі позафракційного депутата ВР. Я просто скажу. що чого його відправляють до цього комітету - ну, просто над цим ніхто не задумується і це не є ні для кого проблемою з тих депутатів, які голосували за ті чи інші постанови. Проблема не втому, що вони призначили цю людину, а в тому. що ніхто не може цього обґрунтувати", - заявив експерт з конституційного права.

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Богдан Бондаренко (експерт)
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