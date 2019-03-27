Фальсифікація виборів вже сталася: нардеп розкрив схему підкупу виборців

Народний депутат України Віктор Чумак зазначив, що виборці очікують масових фальсифікацій під час виборів, але вони, за його словами, вже відбулися. За його словами, нинішні технології фальсифікацій не передбачають масове вкидання бюлетенів, а полягає у формуванні сіток; людей, яким платять за те, що вони гарантовано прийдуть голосувати за того чи іншого кандидата.

За його словами, він володіє інформацією про створення такої "сітки" у зоні проведення ООС, де також будуть викорисовувати адмінресурс.

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