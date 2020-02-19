Фальшиві долари ширяться Україною: як не потрапити в пастку шахраїв

Економіст Євген Невмержицький у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував новини про те, що в Україні розповсюджують фальшиві долари і дав поради, як не купити фальшиву валюту.

"Треба відповідально ставитись до цього питання. Долари продовжують бути важливою складовою нашого життя. Треба перевіряти дуже прості речі, якщо Вам потрібно робити якусь велику сплату, то треба не пожаліти і взяти в оренду ультрафіолетовий пристрій для перевірки. Треба також зважати, що сучасні підробки можуть зімітувати утрафіолетові малюнки. Але не всі. У фальшивок немає справжнього високоякісного водяного знаку та червоних та коричневих ворсинок. Тобто проста уважність може на 100 врятувати від пастки шахраїв", - заявив Невмержицький.

Він додав, що якість підробок лише зростатиме у майбутньому, але жодна підробка не введе в оману уважного громадянина, який попередньо підготується до перевірки та почитає інформацію в інтернеті.

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