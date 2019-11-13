Falcon 9 - нові супутники

У понеділок, 11 листопада 2019 року з мису Канаверал у Флориді (США) відбувся запуск ракети Falcon 9, яка вивела на орбіту ще 60 супутників орбітального зв'язку Starlink. Нагадаємо, що даний проект SpaceX повинен забезпечити доступ в інтернет на поверхні всієї земної кулі.

Раніше SpaceX вже відправив 62 супутника Starlink під час двох тестових запусків: два супутника були запущені в лютому 2018 року з Ванденберга в Каліфорнії і 60 - у травні цього року.

Falcon 9 скріншот з відео

Falcon 9 скріншот з відео

Пробна партія супутників, гірлянду якої було видно в небі, призначалася для випробувань наземних комунікацій, а також для орбітального контролю. З уже запущених супутників три до сьогоднішнього дня вийшли з ладу. Нагадаємо, що запуск пробного угруповання відкладався двічі.

Супутники Starlink з нової партії, запущеної 11 листопада 2019 року, мають розширені канали передачі даних і особливу конструкцію, завдяки якій вони в кінці терміну експлуатації повністю згорять в атмосфері.

Falcon 9 скріншот з відео

Falcon 9 скріншот з відео

Цей запуск - один з шести запланованих, завдяки яким, згідно із заявою компанії SpaceX, будуть забезпечені інтернетом США і Канада, і один з 24 запусків, в результаті яких відбудеться покриття всієї земної кулі. Нагадаємо, що минулого місяця SpaceX запросила дозвіл на запуск 30 тис. додаткових інтернет-супутників.

Багато частин, які відправилися в космос, є "ветеранами". Її перша ступінь вже тричі виводила вантажі на орбіту - це рекорд для ракети-носія Falcon 9 з точки зору повторного використання. Тепер вона використовувалася вже чотири рази. Побував у справі і обтічник, який використовується для захисту корисного навантаження. Після запуску ракета знову повернулася на землю по частинах, що, як завжди, було дуже цікаво спостерігати.

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