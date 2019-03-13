Факти порушень Росією Мінських домовленостей передані в ОБСЄ – речниця МЗС

Речниця МЗС України Катерина Зеленко повідомила про те, що 9 березня до ОБСЄ було направлено ноту, в якій були передані не тільки факти і свідчення про те, що збройними формування Російської Федерації було порушено режим припинення вогню та всі положення Мінських домовленостей, але й були надані фотодокази з зафіксованими наслідками того, до чого приводять обстріли та збройні провокації з боку військових формувань РФ.

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