Фагот пірнув у крижану воду та привітав українців з Водохрещем

Юля Ухіна Відео 07:32, 20.01.2021

Лідер гурту ТНМК ("Танок на майдані Конго") Олег Михайлюта (Фагот) привітав шанувальників з Хрещенням Господнім й голяка пірнув в бочку з крижаною водою.

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