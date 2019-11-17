Фабіо Вімбер - австрійський екстремал-фрістайлер, має власний YouTube-канал і вже протягом 10 років викладає відео з власними трюками і заїздами на байку.

Фабіо Вімбер - король фрістайлу Скріншот із відео

Фабіо Вімбер - король фрістайлу Скріншот із відео

В черговий раз він опублікував екстремальне відео - і воно нарешті перетворило Фабіо на мільйонера... за кількістю його підписників на YouTube.

Фабіо Вімбер - король фрістайлу Скріншот із відео

Фабіо Вімбер - король фрістайлу Скріншот із відео

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