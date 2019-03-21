Євросоюз надасть другий транш: Obozrevatel News о 15:00 від 21.03.2019

Євросоюз надасть другий транш

У Євросоюзі готові надати уряду України другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 500 мільйонів євро. Про це написала міністр фінансів Оксана Маркарова у фейсбуці. За її словами, в Європі оцінили прогрес щодо виконання Україною програми, необхідної для наступного траншу. І підтвердили готовність надати кредитну підтримку проектів Приазов‘я.

У ЦВК показали бюлетень для виборів

Найбільший за всю історію України бюлетень для президентських виборів показали на брифінгу Центральної виборчої комісії. Цього разу його довжина 80 сантиметрів. Аби виготовити майже 30 мільйонів бюлетенів на перший тур виборів, на державному "Поліграфкомбінаті" замовили понад 430 тон паперу. Для держави він обійшовся в чотири гривні кожен. Загалом на друк цих документів витратили з державного бюджету понад 165 млн гривень.

Жорсткий ультиматум Лондону

Лондону висунули жорсткий ультиматум. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що парламент Британії мусить якнайшвидше проголосувати за угоду щодо Brexit. Лише тоді Британії дозволять залишитися в складі ЄС до кінця червня.

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