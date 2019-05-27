Європотімісти поступилися позиціями, але не програли: експерт розповів про новий склад Європарламенту

Член правління Ради зовнішньої політики "Українська призма" Сергій Герасимчук зазначив, що у новому, обраному вчора складі Європараменту "євроскептики" значно посилили свої позиції, проте, як можна побачити з результатів виборів, за його словами, "провідну скрипку" і надалі грають "єврооптимісти".

Експерт зазначив, що зараз між Європейською народною партією та соціал-демократами почнуться переговори, з метою створення коаліції. На його переконання, їх голосів не вистачить для більшості, для формування якої їм знадобиться підтримка ще однієї політичної сили, вибір з яких є і він доволі широкий.

Насамперед це ALDE, Альянс лібералів і демократів за Європу, які скооперувалися з президентом Франції Еммануелем Макроном на цих виборах, або домовитись про співпрацю із "зеленими". А також, на його думку не можна виключати ситуативної співпраці європейських консерваторів та реформістів.

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