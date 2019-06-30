CEO UNIT.City: "государство в смартфоне" - хорошая концепция

CEO UNIT.City: "государство в смартфоне" - хорошая концепция153Читати матеріал російською
В новом выпуске программы "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV Максим Яковер – CEO и Управляющий партнер UNIT.City, Соучредитель и член стратегической группы Radar Tech, а также Александр Федиенко – Председатель правления Интернет Ассоциации Украины, а также кандидат в депутаты.
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