Єврейське питання в Україні та Росії: історик розповів про різницю у поглядах

Історик Андрій Плахонін у прямому етері ObozTV відповідавна заитання ведучих інфо-панк шоу "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Він прокоментував відзначення міжнародного Дня пам'яті жертв Голокосту у понеділок 27 січня 2020 року.

"Ці події потрібно згадувати не лише сьогодні, чи не лише 27 січня. Заходів по всьому світу дуже багато, саме тому усі урочисті заходи тривають декілька тижні. А у цьому році ювілей, тому власне і стальки заходів", - заявив Плахонін.

Він розповів, у чьому полягає природа антисеміизму.

"Для людини завжди проблемою було питання свій-чужий. Якщо ми вже про Голокост говоримо, то давайте згадаємо, як слов'яни називали німці - від слова "німий", не зрозумілий. Так само християни ставилися до євреїв. Зараз у нас в суспільстві є роми, яких не люблять у суспільстві. Вони досі не мають власної держави, тому про їхній голокост не так голосно говорять у світі", - зазначив історик.

Він додав, що в Україні є проблема з антисемітизмом, але масштаби проблем в Україні не можна порівнювати із масштабами антисемітизму в Росії.

"Звинувачуючи Україну в Голокості, Путін пояснює агресію Росії проти України. так само у свій час чинив Сталін щодо Польщі. Це все частина пропаганди. Коли Путін каже про євреїв та єврейське питання, він має на увазі зовсім інше", - заявив Плахонін.

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