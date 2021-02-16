Євгенія Кравчук: канали Медведчука можуть повернутися

Тетяна Гайжевська Відео 14:33, 16.02.2021 Оновлено: 15:00, 16.02.2021

Заступниця голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу OBOZREVATEL розповіла про плани парламенту на поточний пленарний тиждень. Зокрема, вона анонсувала "Годину запитань до уряду", розгляд питань, пов’язаних із вакцинацією в Україні, із подальшим співробітництвом з МВФ, а також із можливостями відновлення мовлення телеканалів, що були позбавлені ліцензії.

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