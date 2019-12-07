ЄВГEН ГАЛИЧ – МУЗИКАНТ, ФРОНТМЕН ГУРТУ O.TORVALD | Роздягніться - ви в ефірі

Чоловік беззаперечно закоханий у свою дружину, двічі батько, що готовий до подальшого розширення сім’ї.

Музикою захопився з дитинства, у музичну школу пішов в 5-и річному віці. Виріс у Казахстані, творчу діяльність розпочав у Полтаві, а в результаті - підкорив Київ та всю Україну. Має пристрасть до татуювань. Зробив на тілі написи присвячені дружині, брату та улюбленим гуртам. Вважає, що зробив у житті багато, але попереду – ще чимало нових викликів та завдань.

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