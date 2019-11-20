Естонія прагне повернути 5% території, які анексувала РФ

Експерт з міжнародних питань Юрій Кравченко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили

Він прокоментував новини про те, що Естонія зажадала від РФ повернути свої землі. Цього вимагає голова парламенту Естонії. Такі заяви з'явились у його публікації в мережі Facebook. Згідно з ними Росія ніби-то анексувала близько 5% території Естонії.

"Я не вірю в успішність подібних заяв, адже це призведе до перегляду великої кількості інших міжнародних договорів", - зазначив Кравченко.

Він нагадав про приклад Twitter-дипломатії Дональда Трампа, а це, за словами експерта, зразок Facebook-дипломатії.

"Тут треба звернути увагу, що цей пост був реакцією на заяву російської сторони, і тут варто зазначити, що росіяни роблять це не дарма і не вперше, і вони мають до кого апелювати, адже 24% населення Естонії - це росіяни", - заявив Кравченко.

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