Естеван Мортенсен - вуличний артист
Це Естеван Мортенсен, вуличний артист із прізвиськом Тібірін.
Його можна зустріти на вулицях Единбурга. Він - один з небагаточисленних артистів, хто приїжджає на Королівський узвіз, щоб порозважати натовп.
Естеван Мортенсен - вуличний артист
скріншот з відео
Естеван Мортенсен - вуличний артист
скріншот з відео
Натовп приходить сюди, щоб подивитися виступи артистів для Едінбурзького фестивалю Fringe, які вражають своїми перформансами.
Не дивлячись на те, що він проживає в Единбурзі, він родом із Еквадору. Там він і почав займатися своїм власним розважальним проектом.
Він виглядає як студент Оксбриджу, що поспішає на лекції на своєму велосипеді.
Естеван Мортенсен - вуличний артист
скріншот з відео
Естеван Мортенсен - вуличний артист
скріншот з відео
Зрештою, те, що він одягнений як Оксбридж Дон чи студент класики, зовсім не означає, що він англієць.
Естеван родом з Кіто, що знаходиться в Еквадорі.
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