Ескіл Роннінбакен - майстер балансу
Роннінгсбаккен, артист, що виконує смертельно небезпечні трюки, вперше дізнався про мистецтво балансу, коли йому було п'ять років.
Інтерес до цього у нього з'явився, коли він в 11 років по телевізору побачив людину, що робила екстраординарні трюки.
Коли Роннінгсбаккену було 18 років, він втік до цирку і виступав протягом 11-ти років.
Він знав, що мистецтво балансу - це те, чим він хоче займатися.
Ескіл Роннінбакен
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Ескіл Роннінбакен
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Тепер, у свої 30 з гаком років, Роннінгсбаккен ризикує своїм життям, пересуваючись догори дригом на велосипеді по канату над каньйоном і роблячи стійки на руках на перекладині, яка висить під повітряною кулею. На відео нижче він їде на велосипеді задом наперед по серпантину в Норвегії. Роннінгсбаккен, однак, не безстрашний і визнає, що дуже нервує перед трюками.
Він вважає, що страх - це почуття, яке робить нас людьми, і якщо він втратить почуття страху, він негайно все кине, тому що боїться перестати бути людиною.
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