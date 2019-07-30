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Ешерихіоз – інфекція вже на пляжах Києва: як захиститись

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Лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв заявив, що при перших симптомах блювоти або розладу шлунку після відвідування пляжів у Києві потрібно негайно звертатись до лікаря.

Також у разі зараження експерт порадив пити більше води разом зі спеціальними розчинами, які відновлюють баланс мікроелементів. Він підтвердив інформацію, що на деяких пляжах Києва виявили Ешеріхіоз.

Фахівці порадили не купатись у цих водоймах, адже вони не відповідають санітарним нормам. Про це повідомило головне управління Держпродспоживслужби в Києві, яке провело відповідні дослідження з 8 по 12 липня, йдеться на сайті відомства. На яких пляжах Києва не варто купатися:

"Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Райдуга", "Тельбін", "Центральний", "Троєщина", "Чорторий", "Галерний", "Вербний", "Пуща-Водиця".

Також у кількох питних пляжних фонтанчиках міста виявили небезпечні речовини. Тому вода там не придатна для споживання, а також не відповідає санітарним нормам. Де не можна пити воду:

"Тельбін" та "Центральний" (фонтанчики №№1,2,4), "Венеція" (фонтанчик №2), "Дитячий", "Веселка" та "Молодіжний" (фонтанчики №№1,3).

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Юрій Жигарєв
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