''ЄС'' звинуватили ''Слугу народу'' у плагіаті: скандал у ВР

Народна депутатка від партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" Ірина Геращенко звинуватила представників партії "Слуга народу" у Верховній Раді України у плагіаті.

Відповідну заяву було опубліковано на Facebook-сторінці партії "ЄС". Зокрема, вона зазначила, що на поточний сесійний тиждень винесено 9 законопроєктів, які "в попередньому скликанні пройшли перше читання і перенесені як перехідні до ВР 9 скликання".

"Але слуги перереєстрували їх, як свої і нові, переписавши слово в слово. Наголошую, мова йде про закони, які пройшли перше читання і вже завтра спокійно можуть бути ухвалені вцілому. Але відбувається плагіат, інтелектуальна крадіжка і сегрегація депутатів на правильних і неправильних, щоб ці закони пройшли з правильними прізвищами авторів", – обурилася нардепка.

Так, Геращенко зазначила, що на "вкрадені" законопроєкти пішло декілька років роботи депутатів попереднього скликання, вони пройшли експертне обговорення і отримали оцінки європейських партнерів, а тепер все треба почати з нуля.

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