ЄС втрутився у скандал із незаконним збагаченням в Україні

Європейський Союз запропонував комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності допомогу експертів для підготовки законопроектів про незаконне збагачення.

Про це заявив глава представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі, висловивши надію, що співпраця по лінії макрофінансової допомоги не постраждає, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми запропонували комітету Ради своїх експертів, щоб відповідний законопроект був підготовлений і рішення було знайдене", — сказав він.

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