ЄС готується до протистояння російської агресії в активній фазі – Ар'єв

Народний депутат України БПП, голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв зазначив, що призначення спецпредставника ЄС по Донбасу і Криму дозволить Євросоюзу більш уважно стежити за процесами, що відбуваються на цих територіях. Він передбачає, що це дозволить прилеглим територіям, які постраждали в наслідок російської агресії, отримати цільову адресну пряму допомогу від Євросоюзу.

За його словами, на відміну від попередньої, м'якої позиції Євросоюзу щодо Росії, зараз ЄС створює всі структури та умови для протистояння російській агресії у активній фазі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!