Єрмак замість Богдана, нормандський формат та вибори президента РФ: дипломат розповів, як пов'язані ці події

Директор Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС Сергій Корсунський у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував заяви міністра Пристайка про те, що підготовка до нового саміту у нормандському форматі не ведеться.

"Саміт має відбуватися тоді, коли є реальні очікування від результату цього саміту. Можливо це пов'язано із тим, що змінювався так званий куратор українського питання, можливо із невизначеністю наших європейських партнерів. Але важливо не те, коли ця зустріч відбудеться, а щоб вона була результативною. Зараз йде пошук взаємоприйнятних рішень стосовно Донбасу. Є тиск на Росію з боку наших партнерів, і є очікування, що тепер той жорсткий курс, який був притаманний Суркову та його підлеглим, зміниться, і мабуть сьогодні ми побачимо іншу політику та прагнення до практичних кроків, які б значно пом'якшили ситуацію", - заявив Корсунський.

Експерт вважає, що економічна ситуація в Росії, незважаючи на офіційні повідомлення, дуже важка.

"В першу чергу це відставання у розвитку, яке щодня збільшується. Ситуація погіршується, і погіршується різко. Путін вступив у той етап, коли він сконцентрований на виборах. Та і Донбас для РФ ніколи не був самоціллю, якби вони хотіли забрати Донбас, вони би давно це зробили", - зазначив Корсунський.

Він також висловився і з привод розвитку подій під час співпраці Єрмака та Козака.

"Відбулася формалізація того, що перемовини між Україною і Росією, дискусія стосовно вирішення проблеми Донбасу, буде відбуватися на рівні офісів Президентів. Це непогане рішення. Я провів минулий тиждень на Кіпрі, я там виступав в університетах і мав зустрічі із тими. хто займається кіпрською проблемою. Цікавим є той факт. що вступ грецької частини острову в ЄС не вплинув позитивно на думку турецької частини острова, не призвів до об'єднання. І там принциповим є питання виведення турецьких військ з Кіпру, тоді думка турецької частини острова Кіпр дуже швидко змінюватися. Аналогічна ситуація і на Донбасі", - заявив експерт.

Він вважає, що не існує єдиного можливого сценарію розвитку подій на Донбасі.

"Еліта всередині Росії втомилася від того, що відбувається в Україні, вони не розуміють навіщо це відбувається, а Путін думає зараз про вибори-2024 рік", - додав Корсунський.

Далі у програмі експерт розповів про те, чого Україні варто очікувати від наступної зустрічі в нормандському форматі.

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