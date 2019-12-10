Через 15 років Ерік Червоний Барон побив власне досягнення на сніжному схилі.

54-річний француз Ерік Барон на прізвисько Червоний Барон розігнався на велосипеді до позначки 223,3 км / год, побивши на 1 км / год своє колишнє досягнення, що трималась 15 років. Між цими рекордами Барон встиг попрацювати каскадером в кіно – наприклад, таксі-2, Люсі – і зробити кілька спроб побити рекорди швидкості на грунті і на снігу.

Ерік Червоний Барон - рекордсмен за п'ятдесят Скріншот з відео

Ерік Червоний Барон - рекордсмен за п'ятдесят Скріншот з відео

У 2002 році він мало не загинув, впавши через тріщину в рамі на швидкості в 170 км / ч. Переломи ключиць, рук, шість зламаних ребер і найнеприємніше – оселився в його голові страх. Лише через 10 років гонщик зміг знову сісти на велосипед для встановлення рекорду – і розігнався до 201 км / ч. Жоден заводський Scott Gambler до цього не їхав так швидко. Після цього бойовий дух повернувся до Еріка, і він взявся за улюблене заняття – бити рекорди швидкості.

Ерік Червоний Барон - рекордсмен за п'ятдесят Скріншот з відео

Ерік Червоний Барон - рекордсмен за п'ятдесят Скріншот з відео

Нарешті, Ерік Барон був готовий до нового рекорду. Переднє колесо – 29 дюймів, заднє – 27.5, збільшена колісна база, унікальна підвіска від SR Suntour, розроблені інженерами Mavic обода і модернізовані гальма Hope – такий байк ти не купиш в веломагазині. Після 8 місяців роботи над байком в ньому не залишилося жодної стандартної деталі. Всі елементи були перероблені, щоб витримати граничні навантаження. Все заради швидкості.

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