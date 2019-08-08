Ердоган ''підколов'' Зеленського через браслети на руці

Президент України Володимир Зеленський у середу, 7 серпня, провів офіційну зустріч із главою Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Президенти зустрілися в столиці Анкарі, де перед резиденцією Ердогана прозвучали гімни двох країн, інформує пресслужба Офісу президента України. Глави держав почали захід із огляду строю воїнів Почесної варти Туреччини та представлення членів офіційних делегацій. Відомо, що разом із Зеленським у Туреччину приїхали також секретар РНБО Олександр Данилюк, лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко, заступник керівника ОП Олексій Гончарук та інші.

Після завершення церемонії розпочалися переговори Зеленського і Ердогана у форматі "віч-на-віч". Також відбулися українсько-турецькі переговори під головуванням президентів у розширеному складі. Загальна тривалість спілкування політиків склала близько 2,5 годин.

За підсумками перемовин політики дали спільну пресконференцію, яка почалася з хвилини мовчання. Вшанувати пам'ять чотирьох українських військових, загиблих 6 серпня на Донбасі в результаті обстрілу з боку проросійських бойовиків, запропонував український лідер.

"Я думаю, що ви всі будете не проти. Вчора четверо наших хлопців, молодих людей – всі молодші за мене, не повернулися живими... Вони загинули. Було б справедливо, щоб ми зараз вшанували хвилиною мовчання наших загиблих", – сказав Зеленський.

Президент України також на початку своєї промови зазначив, що "турецька земля декілька разів дарувала українцям гучні перемоги".

"У Туреччині донецький "Шахтар" завоював Кубок УЄФА. У Туреччині наша співачка Руслана перемогла на Євробаченні. Я вірю, що в майбутньому у наших країн буде багато гучних і спільних перемог", – заявив Зеленський.

Володимир Зеленський додав, що Україна разом із міжнародними партнерами продовжує робити все можливе і неможливе для повернення миру на Донбас дипломатичним шляхом, а події останніх днів показали, хто насправді прагне до війни. У зв'язку з цим Зеленський висловив упевненість у тому, що обов'язково буде знайдений механізм, який змусить Росію відповідати за її дії. Одним із партнерів, який може сприяти досягненню цієї мети, глава держави назвав Туреччину.

"Ми разом обов'язково знайдемо шлях, який змусить Росію поважати міжнародне право, поверне мир і стабільність у регіон, захистить права і свободи кримських татар і звільнить політв'язнів Кремля", – зазначив він.

Під час спілкування Ердоган "вколов" Зеленського через полонених моряків, коли український лідер розповів про свої браслети.

"Якщо ми щоразу будемо надягати браслет на руку, то на руці не залишиться місця для них. Тому що ми переживаємо багато подій, які вимагають від нас надягання браслетів. Ми бачимо у всіх куточках світу різні страждання, від Керченської протоки до Палестини і так далі. Скрізь є такі проблеми. І найважливіше, що ми, як політики, повинні намагатися припинити це. Будемо продовжувати боротьбу. Бажаю, щоб одного разу ми змогли досягти позитиву", – сказав турецький лідер.

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