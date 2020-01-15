Епоха ямкового ремонту закінчується: народний депутат

Народний депутат Володимир Крейденко у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував заяви уряду про закінчення епохи ямкового ремонту в Україні.

"Перший крок зроблений - виділені кошти. Розроблено нову стратегію. Ми вже не латаємо, а будуємо. Кошти на це є, розуміння та досівід європейський щодо побудови нових шляхів та мостів у нас теж є. 80 відсотків має будуватися і 20 відсотків - лататися. Пріоритет стоїть на побудові нових шляхів, які служитимуть українцям наступні 20 років", - заявив народний депутат.

Ямковий ремонт він назвав "закопуванням грошей в землю".

"За п'ять років нашими темпами та при залученні міжнародних донорів ми зможемо побудувати нормальні дороги по всій країні. Наразі я оцінюю дороги в Україні як "напрями". Це не дороги", - зазначив депутат.

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