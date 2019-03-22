Епідемія кору в Україні: в МОЗ назвали шокуючи цифри

Перший заступник генерального директора Центру Громадського здоров'я МОЗ України Віктор Ляшко зазначив, що ситуація з поширенням кору в Україні стабілізувалась, проте, продовжує залишатись складною в епідемічному стані. За його словами, в Україні, впродовж тижня, фіксується від 2000 до 2500 нових захворювань.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!