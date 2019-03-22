Епідемія кору в Україні: в МОЗ назвали шокуючи цифри

Епідемія кору в Україні: в МОЗ назвали шокуючи цифри228Читати матеріал російською
Перший заступник генерального директора Центру Громадського здоров'я МОЗ України Віктор Ляшко зазначив, що ситуація з поширенням кору в Україні стабілізувалась, проте, продовжує залишатись складною в епідемічному стані. За його словами, в Україні, впродовж тижня, фіксується від 2000 до 2500 нових захворювань.
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