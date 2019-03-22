МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

Епідемія кору в Україні: в МОЗ назвали шокуючи цифри

228Читати матеріал російською

Перший заступник генерального директора Центру Громадського здоров'я МОЗ України Віктор Ляшко зазначив, що ситуація з поширенням кору в Україні стабілізувалась, проте, продовжує залишатись складною в епідемічному стані. За його словами, в Україні, впродовж тижня, фіксується від 2000 до 2500 нових захворювань.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATELЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Віктор Ляшко

Новини

Всі новини