Епідемія корі: сімейний лікар розповів про страшні ускладненнях хвороби

Сімейний лікар Артем Кардаш прокоментував найбільший за всі роки незалежності спалах кору.

За шість місяців у Києві на кір захворіли понад 5 тисяч людей, з яких майже 3 тисячі дорослі, що в тричі перевищує кількість випадків захворювання за весь 2018 рік. МОЗ закликає вакцинуватися від кору до початку нового навчального року, адже за їх даними з вересня кількість захворюваних завжди зростає, особливо серед дітей. Пані Уляна Супрун навіть звернулась до РНБО із проханням винести це питання на масштабне обговорення.

Артем Кардаш зазначив, що він не є лікарем-епідеміологом і до нього хворі на кір люди покищо не звертались. Але він заявив, що повністю згоден з Уляною Супрун. Окрім того, експерт наголосив, що в Україні має бути введений закон за кримінальну відповідальність через відмову вакцинувати себе та свою дитину.

Він зазначив, що про епідемію він говорити не може, тому що до нього не було жодного звернення із цією хворобою. Але він заявляє, що все більше дорослих людей, які звертаються до нього, запитують про вакцинацію. Він зазначив, що кір має дуже серйозні ускладнення, яккі пов'язані із хворобами мозку людини і ці наслідки можуть призвести до інвалідності.

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