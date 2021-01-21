Епідеміолог Александрін: мутаціям коронавірусу немає кінця і краю

Тетяна Гайжевська Відео 10:30, 21.01.2021 Оновлено: 10:36, 21.01.2021

Лікар-епідеміолог Андрій Александрін констатував, що мутаціям коронавірусу "немає кінця і краю". Причому, головний показник – показник заразності. Теоретично COVID-19 може мутувати до безпечної "версії". Статистика захворюваності на коронавірус в Україні є маніпуляцією, заявив лікар.

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