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26 березня • оновлено в 22:38
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Епідемічна ситуація в Тернопільській області: в ОДА прояснили ситуацію

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Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш в ефірі ObozTV прокоментував ситуацію із захворюванням на коронавірус COVID-19 медпрацівників у райцентрі Монастириська.

На Тернопільщині захворіли чотири медики, всього в області вже 12 випадків COVID-19, 1 - летальний.

Як зазначив глава Тернопільської ОДА, всі медики зараз перебувають на самоізоляції, їхній стан стабільний. Перевіряється коло осіб, з якими вони контактували, також опрацьовуються тести.

За його словами, дана ситуація з медиками пов'язана з тим, що вони контактували з першим зараженим COVID-19 у Монастириській лікарні.

"Медики завжди на першій лініі боротьби з COVID-19. Проведено 90 тестів і виявлено ці четверо медиків", - заявив Труш.

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