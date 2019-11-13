Єнот Чіто знайомиться зі своїми новими друзями

Прибувши до своєї нової оселі, єнот Чіто був здивований новій зустрічі із псом Джеком та котом Пушком.

Єнот Чіто скріншот з відео

Єнот Чіто скріншот з відео

Джек був у захваті від нового друга, проте Пушок не поступився своєю котячою гордістю.

Єнот Чіто скріншот з відео

Єнот Чіто скріншот з відео

Спочатку улюбленці почали відстоювати свою територію, але під час сутички вони зрозуміли, що гратися разом набагато цікавіше, аніж перейматися через розподіл території.

На цих кадрах ви побачите історію двох тварин, які за короткий час знайшли порозуміння.

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