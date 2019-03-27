Енергонезалежність України: експерт поставив під сумнів заяву Порошенка

Співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич зазначив, що нічого нового в законопроекті, про зниження залежності Європи від російських енергоресурсів, який схвалила Палата представників Конгресу США, немає.

За його словами, мова в цьому документі наразі йде про протидію Росії передусім у дипломатичному руслі, а також про допомогу із здобуття енергонезалежності країн Центральної і Східної Європи та реалізації альтернативних проектів із забезпечення природним газом.

За його словами, заяви політиків, про зрушення у питанні енергоринку, розходяться з реаліями, в яких Україна збирається замістити 30% російського газу паливом власного виробництва, при тому, що протягом останнього року обсяги його видобутку не збільшились.

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