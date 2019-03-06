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Емоційне вигоряння на роботі: названі головні причини

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Психолог Оксана Павленко зазначила, що причин для емоційного вигорання на роботі досить багато. Однією з причин, за її словами, є загальна ситуація в світі та країні. Другою валивою складовою є організація робочого процесу. Зокрема, постійні або регулярні цейтноти і дед-лайни та збільшення кількості незапланованих завдань.

За словами психолога, якщо раніше до емоційного професійного вигорання були схильні люди допоміжних спеціальностей, таких як психологи, лікарі або вчителі, то зараз до цього вигоряння схильні представники всіх професій.

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