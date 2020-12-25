Єлизавета II виступила з різдвяною промовою

Софія Ковнір Відео 18:06, 25.12.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Українці більше платитимуть за комуналку через "Нафтогаз": у кого суми зростуть на 500 грн

В Одесі депутати не дозволили офіційні виступи російською мовою

Зеленський: якщо Росія нападе, будемо всі воювати, мобілізують навіть жінок

Познер виправдав російську агресію в Україні "загрозою НАТО". Відео

Європейський суд скасував санкції проти втікача Азарова