Електроенергія подорожчає: коли і на скільки

Експерт з питань житлово-комунальних послуг Андрій Никончук прокоментував, коли і на скільки в Україні подорожчає електроенергія для населення.

"Найближчим часом цього очікувати не варто. Але це не означає, що цього не станеться ніколи. Умовно, це станеться не сьогодні і не завтра, але як мінімум з 2021 року, коли повинен бути відпущений механізм ринкового формування ціни, щоб не було такого , коли вартість кіловата електроенергії для промисловості вже ринкова, а вартість кіловата електроенергії для населення ще якимось чином дотується", - заявив Никончук.

Він зазначив, що зараз кіловат коштує 1 грн 68 коп, і за первісним задумом формування ринку говорилося про те, що варто очікувати навіть зниження вартості кіловата електричної енергії внаслідок появи ринкової конкуренції, появи безлічі постачальників, які будуть конкурувати між собою за споживача.

"Думаю, що варто очікувати подорожчання на 10-15%. На перший період", - додав експерт.

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