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14 вересня • оновлено в 18:35
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El Kravchuk – співак

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Один із першопроходців українського шоу-бізнесу. Друзі називали його електроніком, від чого і зявився псевдонім "Ель".

Має музичну та історичну освіту. Зіграв гамлета за що отримав звання "секс-символа" сцени. Переможець конкурсу "червона рута", після якого принципово відмовлявся від участі у інших музичних змаганнях. Має досвід зйомок у кіно. Про особисте життя розповідає з обережністю.

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Тема
Роздягніться - ви в ефірі
Особа
El Kravchuk
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