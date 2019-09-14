El Kravchuk – співак

Один із першопроходців українського шоу-бізнесу. Друзі називали його електроніком, від чого і зявився псевдонім "Ель".

Має музичну та історичну освіту. Зіграв гамлета за що отримав звання "секс-символа" сцени. Переможець конкурсу "червона рута", після якого принципово відмовлявся від участі у інших музичних змаганнях. Має досвід зйомок у кіно. Про особисте життя розповідає з обережністю.

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