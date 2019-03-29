Екзит-поли на виборах: соціолог пояснив їхню значення в Україні

Екзит-поли на виборах: соціолог пояснив їхню значення в Україні64Читати матеріал російською
Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто зазначив, що в екзит-поли в Україні, на відміну від більшості країн світу, де проводиться опитування громадян на виході з виборчих дільниць, стали своєрідним засобом незалежного контролю за результатами виборів.
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