Ексвіцепрем’єр назвав дві загрози купівлі електрики в РФ

Тетяна Гайжевська Відео 13:55, 12.02.2021 Оновлено: 16:59, 12.02.2021

Віцепрем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства у 2014-2019 роках Геннадій Зубко в ефірі телеканалу OBOZREVATEL озвучив свою позицію щодо тарифів на електроенергію в Україні.

Ексчиновник назвав дві загрози закупівлі електроенергії в Російській Федерації. По-перше, йдеться про енергетичну залежність від країни-агресора. По-друге, це блокує приєднання України до європейської енергосистеми.

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