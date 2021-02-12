Ексвіцепрем’єр назвав дві загрози купівлі електрики в РФ

Віцепрем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства у 2014-2019 роках Геннадій Зубко в ефірі телеканалу OBOZREVATEL озвучив свою позицію щодо тарифів на електроенергію в Україні.

Ексчиновник назвав дві загрози закупівлі електроенергії в Російській Федерації. По-перше, йдеться про енергетичну залежність від країни-агресора. По-друге, це блокує приєднання України до європейської енергосистеми.