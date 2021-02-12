Ексвійськового ЗСУ запідозрили в покупці липової довідки про інвалідність

Вікторія Довгань Відео 11:18, 12.02.2021 Оновлено: 12:30, 12.02.2021

Колишній військовий Збройних сил України Віталій Приступа нібито купив за хабар довідку про другу групу інвалідності через вигадану травму, отриману на війні. На цій підставі чоловік, як стверджує волонтерка, вже отримав кілька земельних ділянок під Києвом, виплату у розмірі 700 тис. грн і невдовзі стане власником квартири у столиці.

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